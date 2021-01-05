Диггинс увеличила отрыв от Ступак в общем зачёте «Тур де Ски»

Американка Джессика Диггинс, выигравшая индивидуальную гонку на четвёртом этапе «Тур де Ски», упрочила лидерство в общем зачёте многодневки. Её отрыв от ближайшей преследовательницы Рози Бреннан (США) увеличился до 20 секунд. Фрида Карлссон (Швеция) уступает лидеру 1 минуту 2 секунды, Юлия Ступак, лучшая среди россиянок, — 1 минуту 25 секунд.
«Тур де Ски». Женщины. Общее положение после четвёртого этапа
1. Джессика Диггинс (США) — 1:24.50
2. Рози Бреннан (США) — +20 с
3. Фрида Карлссон (Швеция) — +1.02
4. Юлия Ступак (Россия) — +1.25
5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.51
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +2.02…
11. Наталья Непряева (Россия) — +3.00
13. Алиса Жамбалова (Россия) — +3.04
...16. Яна Кирпиченко (Россия) — +3.21
...22. Анна Нечаевская (Россия) — +5.00
...30. Христина Мацокина (Россия) — +5.51
...51. Анастасия Фалеева (Россия) — +11.59.
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