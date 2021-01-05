«Работала на все деньги». Ступак — о 4-м месте в индивидуальной гонке на «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак оценила своё выступление на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски», где ей удалось занять четвёртое место. От Джессики Диггинс (США), выигравшей этап, Ступак отстала на 25,7 секунды, от занявшей третье место Фриды Карлссон (Швеция) — на 3,5 секунды.

«Я сегодня работала на все деньги, как говорится, но было очень нелегко. Для меня эта секунда на самом деле была пропастью, потому что я просто отдала всё.

Состояние нормальное, могу работать. Обидно, что всего секундочка отделяла от призового места, но расстраиваться не в моих правилах. Надо завтра вернуть долг? Да. К сожалению, отрывы растут. Но, думаю, всё поправимо», — рассказала Юлия Ступак в эфире телеканала «Матч ТВ».