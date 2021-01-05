Легков рассказал об СМС от Вяльбе о Непряевой после индивидуальной гонки на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков рассказал об СМС, которую прислала ему глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По словам Легкова, Вяльбе, комментируя выступление Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на четвёртом этапе «Тур де Ски», написала: «Теперь Наталью Непряеву отпустят в декрет только после Олимпийских игр—2022». Непряева заняла 21-е место в гонке, в общем зачёте она располагается на 11-м месте.

«Так что, Наталья, извини, ничего личного. Тебе придётся наращивать темп соревнований, тренировок, чтобы ты была обратно в топе. Мы тебя там очень сильно ждём», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, индивидуальную гонку выиграла Джессика Диггинс, Юлия Ступак стала четвёртой.