Фрида Карлссон травмировалась перед 4-м этапом «Тур де Ски» и не исключила снятия с гонки
Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что получила травму перед индивидуальной гонкой на «Тур де Ски», которая состоялась сегодня, 5 января. Карлссон заняла девятое место в гонке, в общем зачёте она располагается на третьем месте.
«Я даже не знала, побегу ли сегодня. Я подтягивалась на дверном проёме в гостинице и неудачно упала. Не могла пошевелить ногой – Майе Дальквист пришлось позвать врачей. Сначала я не могла даже наступить на ногу.
Бежала на обезболивающих, но всё равно чувствовала дискомфорт. Ещё не знаю, продолжу ли «Тур», посмотрим», — приводит слова Фриды Карлссон шведское издание Aftonbladet.
Завтра, 6 января, состоится пятый этап «Тур де Ски». Женщины пробегут 10-километровую гонку преследования классическим стилем.
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