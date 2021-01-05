Фрида Карлссон травмировалась перед 4-м этапом «Тур де Ски» и не исключила снятия с гонки

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что получила травму перед индивидуальной гонкой на «Тур де Ски», которая состоялась сегодня, 5 января. Карлссон заняла девятое место в гонке, в общем зачёте она располагается на третьем месте.

«Я даже не знала, побегу ли сегодня. Я подтягивалась на дверном проёме в гостинице и неудачно упала. Не могла пошевелить ногой – Майе Дальквист пришлось позвать врачей. Сначала я не могла даже наступить на ногу.

Бежала на обезболивающих, но всё равно чувствовала дискомфорт. Ещё не знаю, продолжу ли «Тур», посмотрим», — приводит слова Фриды Карлссон шведское издание Aftonbladet.

Завтра, 6 января, состоится пятый этап «Тур де Ски». Женщины пробегут 10-километровую гонку преследования классическим стилем.