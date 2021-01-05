Тренер Сориной: Татьяна хорошо себя чувствует. Но почему-то расстроилась

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, прокомментировал выступление спортсменки на четвёртом этапе «Тур де Ски». Сорина заняла шестое место в гонке, в общем зачёте она располагается на пятом месте.
«Татьяна хорошо себя чувствует, но почему-то расстроилась. У неё было не такое большое отставание, говорили ей по трассе, что борется за тройку. Отработала последнюю спусковую часть очень хорошо, в отличие от предыдущих гонок.
На первых этапах «Тур де Ски» было видно, что она на этих участках очень много проигрывала. А здесь показала, что может работать наравне с лидерами на этих быстрых участках.
Надеюсь, что в гонке преследования Сорина сначала догонит Пярмякоски, а потом Ступак и они с Юлей будут вместе бороться. Не хотелось бы, чтобы Карлссон отыграла у девчонок отставание», — цитирует Сорина «Матч ТВ».
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