Нечаевская: нужно обсуждать с тренером, почему я не могу начинать гонки в хорошем темпе
Российская лыжница Анна Нечаевская прокомментировала результат индивидуальной гонки на 10 км на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски». Спортсменка показала 17-й результат.
«Конечно, по сравнению с Валь Мюстаиром немного полегче, но всё равно здесь тяжёлая трасса, очень много равнинных участков, что для меня не лучший вариант — предпочтительнее подъёмы. Пока не понимаю, что происходит в этом году, я первые три километра словно втягиваюсь в гонку, не могу добавить, мне тяжело, а на второй части отпускает и движения совершенно другие.
Это нужно обсуждать с тренером, что именно происходит, почему я не могу начинать сразу в хорошем темпе, как раньше, когда я кидалась вперёд со старта и терпела до конца», — приводит слова Нечаевской «Матч ТВ».
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