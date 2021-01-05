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Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил

Российские лыжники заняли первые пять мест в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Золотую медаль завоевал Александр Большунов, второй результат показал Денис Спицов, третий — Иван Якимушкин. Четвёртое и пятое места заняли Алексей Червоткин и Артём Мальцев соответственно. Помимо этого в топ-10 попали Евгений Белов (7-е место) и Андрей Мельниченко (8-е место).

«Тур де Ски». Мужчины. 4-й этап. Индивидуальная гонка с раздельным стартом (15 км коньковым ходом)

1. Александр Большунов — 32.49,6

2. Денис Спицов — +8,3

3. Иван Якимушкин — +13,9

4. Алексей Червоткин — +19,2

5. Артём Мальцев (все — Россия) — +21,8

6. Морис Манифика (Франция) — +22,9

7. Евгений Белов — +27,6

8. Андрей Мельниченко — +29,2...

15. Александр Терентьев — +52,5...

23. Илья Семиков — +1.17,6...

51. Глеб Ретивых (все — Россия) — +2.41,9.