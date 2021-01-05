Денис Спицов вышел на третье место в общем зачёте «Тур де Ски»
Российский лыжник Денис Спицов вышел на третье место в общем зачёте «Тур де Ски» после четвёртого этапа многодневки. В индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом Спицов занял второе место.
Лидерство по-прежнему удерживает россиянин Александр Большунов, второе место занимает Артём Мальцев. В топ-10 входят также Иван Якимушкин и Евгений Белов, которые занимают пятое и восьмое места соответственно.
1. Александр Большунов – 1.41.19
2. Артём Мальцев – отставание 1.15
3. Денис Спицов (все — Россия) – 1.18
4. Морис Манифика (Франция) – 1.30
5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.48
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.44
7. Уго Лапалус (Франция) — 2.45
8. Евгений Белов (Россия) – 2.48
Многодневка «Тур де Ски» завершится 10 января.
Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил
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