Александр Большунов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), прокомментировал свой результат.



«Сегодня приходилось одному работать и идти по времени ребят. Рад, что смог выиграть. Правда, в концовке чуть проиграл. Но в принципе я доволен результатом. Хочу сказать большое спасибо сервис-бригаде, которая сегодня отлично поработала», — сказал Большунов после гонки.



Напомним, Большунов финишировал с показателем 32.49,6. Вторым стал россиянин Денис Спицов, уступив Александру 8,3 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один российский лыжник Иван Якимушкин (+13,9). Россияне Алексей Червоткин и Артём Мальцев пришли к финишу четвёртым и пятым соответственно.

Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил