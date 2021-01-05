Мальцев: первый круг прошёл быстрее, чем хотел. Ищу Большунова, а он только стартанул
Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал результат индивидуальной гонки с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). В топ-8 попали семь российских лыжников, Мальцев показал пятый результат.
«Думал, что попаду на круг с Саней Большуновым. Прошёл первый круг, после моста смотрю, где Саня. А он только стартанул. То есть получилось так, что я прошёл первый круг быстрее, чем хотел. Всю дистанцию шёл один, то есть мне не повезло попасться с кем-то. Работал и занял пятое место — это нормально. Завтра будем догонять. В принципе отрывы небольшие. Буду стараться показать себя в „классике“ получше, чем до этого в масс-старте», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».
Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил
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