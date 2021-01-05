Червоткин — о падении в масс-старте на «Тур де Ски»: каждый останется при своём мнении

Российский лыжник Алексей Червоткин поделился мнением об инциденте с падением на финише в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария).



Напомним, на последнем спуске в результате столкновения упали Евгений Белов и Червоткин. Российский лыжник Иван Якимушкин, объезжая их, выехал с трассы, но сумел финишировать третьим, вслед за Дарио Колоньей. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе, пропуская вперёд соперников.



«Ситуация в масс-старте? У Евгения своя точка зрения, у меня — своя. Я это видео просматривал в замедленном повторе несколько раз. Ничего высказывать не буду. Видимо, в этой ситуации каждый останется при своём мнении. Безусловно, мы одна команда. Может случиться так, что нам придётся бежать вместе в эстафетной четвёрке. Почему бы и нет. Думаю, пройдёт время и всё наладится», — сказал Червоткин.

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