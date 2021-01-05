Шведский эксперт: без норвежцев «Тур де Ски» превратился в русский театр

Бывший шведский лыжник Андерс Бломквист, ныне работающий спортивным комментатором, отреагировал на успех российских спортсменов на многодневке «Тур де Ски». Сегодня, 5 января, семь российских лыжников попали в топ-8 индивидуальной гонки на 15 км, лучший результат показал Александр Большунов.

«Если норвежцев нет на соревнованиях, они превращаются в русский театр. Большунов превосходит любого лыжника, который здесь выступает», — приводит слова Бломквиста SVT.

Второй результат в гонке показал Денис Спицов, третий — Иван Якимушкин. Четвёртое и пятое места заняли Алексей Червоткин и Артём Мальцев соответственно. Помимо этого в топ-10 попали Евгений Белов (7-е место) и Андрей Мельниченко (8-е место).