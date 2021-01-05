Губерниев: Большунов — просто «Красная машина». Учитесь, хоккеисты!

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал успех российских лыжников в индивидуальной гонке на 15 км на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски». Семь российских лыжников попали в топ-8, лучший результат показал Александр Большунов.

«И снова русский подиум в мужских лыжах. Большунов — просто „Красная машина“. Учитесь, хоккеисты! И персонально рад за Дениса Спицова. С возвращением, Денис. Жду победы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Второй результат показал Денис Спицов, третий — Иван Якимушкин. Четвёртое и пятое места заняли Алексей Червоткин и Артём Мальцев соответственно. Помимо этого в топ-10 попали Евгений Белов (7-е место) и Андрей Мельниченко (8-е место).

Многодневка «Тур де Ски» завершится 10 января.