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Фрида Карлссон заплакала в прямом эфире, рассказывая о полученной травме

Фрида Карлссон заплакала в прямом эфире, рассказывая о полученной травме
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Фрида Карлссон, получившая травму перед индивидуальной гонкой на «Тур де Ски», которая состоялась сегодня, 5 января, заплакала в прямом эфире, рассказывая о подробностях произошедшего. Напомним, Карлссон заняла девятое место в гонке, в общем зачёте она располагается на третьем месте.

Фото: https://www.dagbladet.no/sport/tarevat-karlsson-avslorer-ukjent-drama/73246695

Победу на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски» одержала американская лыжница Джессика Диггинс. 10 км коньковым ходом она преодолела за 25 минут 14,5 секунды. Второе и третье места заняли её соотечественница Рози Бреннан и представительница Швеции Эбба Андерссон, уступившие победительнице 14,8 и 22,2 секунды соответственно.

Завтра, 6 января, состоится пятый этап «Тур де Ски». Женщины пробегут 10-километровую гонку преследования классическим стилем.

Фрида Карлссон травмировалась перед 4-м этапом «Тур де Ски» и не исключила снятия с гонки
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