Червоткин рассказал, что доволен результатом в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал результат, который он показал в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Алексей стал четвёртым (+19,2).



«Каково ждать результат на финише? Очень напряжённо. Но отработал нормально. Я доволен, в принципе.



Последние километры шёл рядом с Мельниченко? Со мной шёл немец и француз. И мы по очереди поднимали друг другу скорость. Хорошо сработали. И это действительно помогло», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом одержал Александр Большунов, который финишировал с показателем 32.49,6. Вторым стал россиянин Денис Спицов, уступив Александру 8,3 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один российский лыжник Иван Якимушкин (+13,9).