Терентьев: на троне постоянно русские? Я только рад, что наши в лидерах

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал результат, который он показал в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Александр финишировал 15-м (+52,5).



«Здесь было не так тяжело: пониже высота, лучше чувствовал себя. Говорили, ехал 27-м. С каждым километром старался прибавить.



Каково это, подобрать лидера спринтерской квалификация Пеллегрино? Даже не думал об этом. Просто видел цель и старался подъехать ближе к нему. На троне постоянно русские? Я только рад, что наши в лидерах.», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом одержал Александр Большунов, который финишировал с показателем 32.49,6. Вторым стал россиянин Денис Спицов, уступив Александру 8,3 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один российский лыжник Иван Якимушкин (+13,9). Россияне Алексей Червоткин и Артём Мальцев пришли к финишу четвёртым и пятым соответственно.

Червоткин рассказал, что доволен результатом в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски»