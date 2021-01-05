Мельниченко прокомментировал результат в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Андрей Мельниченко поделился мнением о результате, который он продемонстрировал в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Андрей финишировал восьмым (+29,2).



«Здесь пониже на 300-400 метров, дышится, конечно, легче. Бежалось тоже легче. Чувствовал скорость, когда закисляешься, когда нет. Скольжение? В принципе скольжение было что на солнце, что здесь. Трасса в основном вся в лесу. Притапливало, и было тепло только на стадионе, а так трасса была везде в одном состоянии», — сказал Мельниченко в эфире «Матч ТВ».



Напомним, победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом Александр Большунов, финишировавший с показателем 32.49,6. Вторым стал россиянин Денис Спицов, уступив Александру 8,3 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один российский лыжник Иван Якимушкин (+13,9). Россияне Алексей Червоткин и Артём Мальцев пришли к финишу четвёртым и пятым соответственно.

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