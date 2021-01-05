Бородавко: норвежцев нет на «Тур де Ски», но давайте не будем принижать результаты россиян

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал успешное выступление российских лыжников, которые заняли первые пять мест в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

«Лучшего трудно и ожидать, давно работаю и не помню, чтобы семеро человек были в десятке. Это хорошо, это здорово. Конкуренция большая, плотность результатов высокая. Шведы почти все здесь, норвежцев нет, но что делать? Давайте не будем принижать результаты ребят. Если спортсмены не участвуют, не факт, что они были бы тут впереди. Нужно поблагодарить наших ребят за хорошее выступление и порадоваться за них.



Этот «Тур» мы рассматриваем с Александром Большуновым в качестве подводки, набора стартов и набора скорости. И повышать соревновательную скорость можно, только когда спортсмен упирается на все сто процентов. Задача — чтобы спортсмен развивался, набирал обороты, и мы успешно её решаем», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».