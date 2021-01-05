Шведский лыжник не хочет участвовать в соревнованиях из-за страха заразиться коронавирусом

Шведский лыжник Виллиам Поромо сообщил, что в настоящее время не желает принимать участие в соревнованиях, так как боится заразиться коронавирусом. По его словам, он не хочет ставить под угрозу свою карьеру и в сложившихся обстоятельствах не может сосредоточиться на катании.
«Почему мне трудно сосредотачиваться? Всё дело в коронавирусе. COVID-19 оказывает большое влияние. Некоторые дни бывают особенно тяжёлыми. Тогда я думаю, а стоит ли вообще здесь быть? Зачем я сейчас катаюсь на лыжах?
Я ведь совсем недавно начал карьеру, и у меня всё впереди. Почему я должен сейчас рисковать? Хочу ли я домой? Не знаю. Но есть, конечно, много вещей, которые поважнее лыжного спорта», — приводит слова Поромо Expressen.
Сегодня, 5 января, в индивидуальной гонке с раздельным стартом Поромо финишировал 27-м (+1:23.5). Победу одержал Александр Большунов, который пришёл к финишу с результатом 32.49,6. Вторым стал россиянин Денис Спицов, уступив Александру 8,3 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один российский лыжник Иван Якимушкин (+13,9).
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