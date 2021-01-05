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Вяльбе: Непряева пока не может объяснить свои результаты. Надеюсь, она критику не читает

Вяльбе: Непряева пока не может объяснить свои результаты. Надеюсь, она критику не читает
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление лыжницы Натальи Непряевой на многодневке «Тур де Ски».

«Последние два дня с Наташей не общалась. Она пока не может объяснить свои результаты. Мне кажется, она тоже не совсем понимает, что происходит. Видно, что «тяжёлая». Предполагали, что перед этим была большая высота, сейчас чуть поменьше… Надеюсь, она критику не читает, спортсменам не надо ничего читать. Если они это делают, значит это очень плохо.

В целом про девчонок могу сказать, что от тех, от кого ждала, — все на своих местах. Порадовали Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова. Юля Ступак и Татьяна Сорина выступают отлично», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

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