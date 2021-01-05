Спицов рассказал, в чём может стать примером для Устюгова

Российский лыжник Денис Спицов рассказал о самочувствии после перенесённого коронавируса, а также сообщил, в чём может стать примером для двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.
«Какие ощущения после коронавируса? Пока что на этом «Туре» я чувствую себя с каждым днём все лучше и лучше, это не может не радовать. Но сразу после болезни я чувствовал себя очень тяжело, и все тренировки давались очень сложно.
Я две недели вообще не тренировался, сначала пропил один антибиотик, затем назначили второй. Я не то чтобы потерял надежду на восстановление — всё-таки это был октябрь, — но было действительно очень трудно.
Согласен ли с Устюговым, который обронил, что после «короны» можно и завязать? Я надеюсь, что буду для него примером… Хоть где-то буду для него примером, что можно вернуться. Очень ждём его на Кубке мира», — приводит слова Спицова Матч ТВ.
- 5 января 2021
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