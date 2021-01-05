Менеджер отеля прокомментировал травму Карлссон. Шведка подтягивалась на дверном косяке
Владелец отеля в Тоблахе (Италия) Андреас Тренкер прокомментировал травму шведской лыжницы Фриды Карлссон. Напомним, спортсменка подтягивалась в дверном проёме в гостиничном номере, неудачно упала и травмировала ногу.
«Ничего об этом не слышал. Но почему она делала это на дверном косяке? Это ненормально. У нас есть спортзал, где можно потренироваться. Все наши гости — это сборная Швеции, так что мы открыли его на время «Тур де Ски». Несколько ребят забирали ключ от зала, но про девушек я ничего не слышал. Фриде, конечно, тоже стоило его попросить. Мы принимаем шведских спортсменов уже 11 лет, у нас очень хорошие отношения. Мы хотим помочь команде, но это не очень красиво», — приводит слова Тренкера Expressen.
Фрида Карлссон заплакала в прямом эфире, рассказывая о полученной травме
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