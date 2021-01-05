Фрида Карлссон показала средний палец дверному косяку, не выдержавшему её веса

Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой демонстрируется её средний палец, обращённый в сторону дверного косяка. Именно с него она упала, получив повреждение. Травму случилась как раз перед индивидуальной гонкой на «Тур де Ски», которая состоялась сегодня, 5 января.

Фото: https://www.instagram.com/stories/fridakarlsson/2479957007781361070 Подробнее на «Чемпионате»: http

Напомним, Карлссон заняла девятое место в гонке, в общем зачёте она располагается на третьем месте.



Победу на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски» одержала американская лыжница Джессика Диггинс. 10 км коньковым ходом она преодолела за 25 минут 14,5 секунды. Второе и третье места заняли её соотечественница Рози Бреннан и представительница Швеции Эбба Андерссон, уступившие победительнице 14,8 и 22,2 секунды соответственно.



Завтра, 6 января, состоится пятый этап «Тур де Ски». Женщины пробегут 10-километровую гонку преследования классическим стилем.