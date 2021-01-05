Легков: выступление шикарное. В прошлом году норвежцы выступали, и пьедестал тоже был наш
Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков поделился своим мнением о результате российских лыжников, которые заняли первые пять мест в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
«Спорт есть спорт — сегодня у кого-то плохо, завтра хорошо. Вчера вот в хоккее нам не повезло с канадцами. Слабее от этого мы не стали. Сейчас везёт в лыжных гонках больше, чем в других видах спорта. Ну здорово. Надо просто жить сегодняшним днём и радоваться тому, что имеем.
В прошлом году норвежцы выступали, и пьедестал тоже был наш. Сейчас семь мест в восьмёрке, но без норвежцев. Просто выступление шикарное, всё хорошо, но надо дальше двигаться», — приводит слова Легкова «Р-Спорт».
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