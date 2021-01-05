Бородавко — о результатах Непряевой на «Тур де Ски»: мы найдём выход из этой ситуации

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился своим мнением о выступлении лыжницы Натальи Непряевой на многодневке «Тур де Ски».



«Думаю, что мы разберёмся, в чём причина. Девушка она у нас целеустремлённая. Оценим ситуацию, найдём точки пересечения, и она справится с этим. Сейчас пока сложно о чём-то говорить, оценивать причины. Сейчас у неё и физически не то состояние, и психологически ей тоже непросто. В любом случае мы найдём выход из этой ситуации», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».



Напомним, Непряева заняла 21-е место в индивидуальной гонке на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски». Победу одержала Джессика Диггинс. Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, пришедшая к финишу четвёртой.

Вяльбе: Непряева пока не может объяснить свои результаты. Надеюсь, она критику не читает