Бородавко — о результатах Непряевой на «Тур де Ски»: мы найдём выход из этой ситуации
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился своим мнением о выступлении лыжницы Натальи Непряевой на многодневке «Тур де Ски».
«Думаю, что мы разберёмся, в чём причина. Девушка она у нас целеустремлённая. Оценим ситуацию, найдём точки пересечения, и она справится с этим. Сейчас пока сложно о чём-то говорить, оценивать причины. Сейчас у неё и физически не то состояние, и психологически ей тоже непросто. В любом случае мы найдём выход из этой ситуации», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
Напомним, Непряева заняла 21-е место в индивидуальной гонке на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски». Победу одержала Джессика Диггинс. Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, пришедшая к финишу четвёртой.
Вяльбе: Непряева пока не может объяснить свои результаты. Надеюсь, она критику не читает
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