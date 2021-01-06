Канадский лыжник Кершоу — о «Тур де Ски»: это чемпионат России
Бывший канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал успешное выступление российских спортсменов на многодневке «Тур де Ски».
«Это чемпионат России», — приводит слова Кершоу Faster Skier.
Вчера, 5 января, семь российских лыжников попали в топ-8 индивидуальной гонки на 15 км. Золотую медаль завоевал Александр Большунов, второй результат показал Денис Спицов, третий — Иван Якимушкин. Четвёртое и пятое места заняли Алексей Червоткин и Артём Мальцев соответственно. Помимо этого в топ-10 попали Евгений Белов (7-е место) и Андрей Мельниченко (8-е место).
Большунов также возглавляет общий зачёт соревнований. Второе место занимает Артём Мальцев, третье — Денис Спицов.
Многодневка «Тур де Ски» завершится 10 января.
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