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Тренер Сориной: Йохауг — эталон для Татьяны. Не только в спорте, но и в жизни

Тренер Сориной: Йохауг — эталон для Татьяны. Не только в спорте, но и в жизни
Другие / Лыжный спорт 0

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, рассказал, что эталоном для спортсменки является олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете норвежка Терезе Йохауг.

«Понятно, что силовая работа зачастую связана с некоторой потерей женственности — в том плане, как это понимают далёкие от спорта люди. Но, например, моя жена Таня, наоборот, говорит, что ей нравится Йохауг, нравится, как норвежка выглядит внешне. То есть для неё Терезе некий эталон не только в спорте, но и в обычной жизни», — приводит слова Сорина «RT на русском».

Напомним, после четырёх этапов многодневки «Тур де Ски» Татьяна Сорина занимает пятое место в общем зачёте. Сегодня, 6 января, состоится гонка преследования.

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