Крамер рассказал, при каком условии Устюгов вернётся в сборную России на этапы Кубка мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, при каком условии Сергей Устюгов, пропустивший начало сезона и «Тур де Ски» из-за перенесённого коронавируса, вернётся в национальную команду. В настоящее время Устюгов готовится к выступлению на Кубке России.
«Тут всё очень просто. Он сам мне сказал: «Чтобы поехать на Кубок мира, я должен выиграть этот Кубок России». Он сильный спортсмен и сам ставит себе такие задачи, не я это делаю. И это очень хорошо, когда спортсмен сам себя загоняет в подобные мотивационные рамки.
Мы понимаем: если он в хорошей форме, если всё в порядке со здоровьем, что наиболее важно, то, победив на Кубке России, он окажется готов к Кубку мира, и тогда мы уже будем решать, куда его ставить», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».
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