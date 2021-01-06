Крамер рассказал, при каком условии Устюгов вернётся в сборную России на этапы Кубка мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, при каком условии Сергей Устюгов, пропустивший начало сезона и «Тур де Ски» из-за перенесённого коронавируса, вернётся в национальную команду. В настоящее время Устюгов готовится к выступлению на Кубке России.

«Тут всё очень просто. Он сам мне сказал: «Чтобы поехать на Кубок мира, я должен выиграть этот Кубок России». Он сильный спортсмен и сам ставит себе такие задачи, не я это делаю. И это очень хорошо, когда спортсмен сам себя загоняет в подобные мотивационные рамки.

Мы понимаем: если он в хорошей форме, если всё в порядке со здоровьем, что наиболее важно, то, победив на Кубке России, он окажется готов к Кубку мира, и тогда мы уже будем решать, куда его ставить», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».