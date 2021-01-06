Тренер Сориной назвал главную проблему Устюгова

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, выделил основную проблему Сергея Устюгова. По его мнению, всё дело в психологии.
«Кто бы что сейчас ни говорил о здоровье Сергея, но его основная проблема, на мой взгляд, – психология. Череда факторов, которые отразились на нём в последние два-три года: недопуск к Олимпиаде, какие-то травмы, которые случаются не только у него одного.
У Большунова тоже бывают ситуации, когда приходится жертвовать тренировочным процессом, восстанавливаться. Просто он, в отличие от Сергея, не так сильно это переживает, не акцентирует на этом внимание.
Можно ли это изменить? Безусловно. Но это зависит уже непосредственно от спортсмена, от его личной готовности что-то менять», — приводит слова Сорина «RT на русском».
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