Тренер Сориной назвал главную проблему Устюгова

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, выделил основную проблему Сергея Устюгова. По его мнению, всё дело в психологии.

«Кто бы что сейчас ни говорил о здоровье Сергея, но его основная проблема, на мой взгляд, – психология. Череда факторов, которые отразились на нём в последние два-три года: недопуск к Олимпиаде, какие-то травмы, которые случаются не только у него одного.

У Большунова тоже бывают ситуации, когда приходится жертвовать тренировочным процессом, восстанавливаться. Просто он, в отличие от Сергея, не так сильно это переживает, не акцентирует на этом внимание.

Можно ли это изменить? Безусловно. Но это зависит уже непосредственно от спортсмена, от его личной готовности что-то менять», — приводит слова Сорина «RT на русском».