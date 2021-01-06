Эбба Андерссон решила воспользоваться помощью Ступак в гонке преследования на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, за счёт чего постарается добиться успеха в гонке преследования на «Тур де Ски», которая состоится сегодня, 6 января. По словам Андерссон, она постарается не уступить россиянке Юлии Ступак, которая стартует позади.

Первой на дистанцию уйдёт американка Джессика Диггинс. Андерссон с отставанием в 22 секунды стартует третьей, Ступак (+26 секунд) — четвёртой.

«Отставание от американок довольно большое, но надеюсь, что мне поможет кто-то из тех, кто позади меня. Юлия очень хороша в классике. Если я буду держаться за её спиной, это может привести меня к победе сегодня», — приводит слова шведской лыжницы Expressen.

10-километровая гонка преследования классическим ходом начнётся в 15:30 мск.