Тренер Сориной: видел, как Устюгов доводил себя до того, что просто падал

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, рассказал о подходе к тренировкам, который исповедует двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

«Сам был свидетелем, когда Сергей доводил себя в тренировках до такого состояния, что просто падал. То есть он как раз образец профессионала, способного тренироваться и бегать до потери памяти. А это может далеко не каждый.

Чего стоил один только финиш в Валь-ди-Фьемме, когда Устюгов чуть ли не в обморок рухнул. И это было не какое-то наигранное падение. Чётко видел, что человек полностью выжал себя на дистанции.

В чём проблема? В дисциплине. Не в том смысле, что поздно спать не ложиться, а в тренировочном режиме. Надо провести развивающую или откаточную тренировку – значит, это должна быть именно развивающая или откаточная работа», — цитирует Сорина «RT на русском».