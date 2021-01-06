Тренер Сориной: видел, как Устюгов доводил себя до того, что просто падал

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, рассказал о подходе к тренировкам, который исповедует двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.
«Сам был свидетелем, когда Сергей доводил себя в тренировках до такого состояния, что просто падал. То есть он как раз образец профессионала, способного тренироваться и бегать до потери памяти. А это может далеко не каждый.
Чего стоил один только финиш в Валь-ди-Фьемме, когда Устюгов чуть ли не в обморок рухнул. И это было не какое-то наигранное падение. Чётко видел, что человек полностью выжал себя на дистанции.
В чём проблема? В дисциплине. Не в том смысле, что поздно спать не ложиться, а в тренировочном режиме. Надо провести развивающую или откаточную тренировку – значит, это должна быть именно развивающая или откаточная работа», — цитирует Сорина «RT на русском».
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