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Юлия Ступак выиграла гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски»

Юлия Ступак выиграла гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Начав гонку с четвёртого места, Ступак быстро приблизилась к лидерам, вышла вперёд и удержалась во главе до финиша.

Судьбу второго места определил фотофиниш. Эбба Андерссон (Швеция) на 0,1 секунды опередила стартовавшую первой представительницу США Джессику Диггинс. Четвёртое место в гонке заняла ещё одна представительница США Рози Бреннан. Её отставание от Ступак составило 17,3 секунды.

Татьяна Сорина заняла в гонке шестое место, Алиса Жамбалова — седьмое, Наталья Непряева — 10-е, Яна Кирпиченко — 11-е, Христина Мацокина — 24-е, Анна Нечаевская — 28-е, Анастасия Фалеева — 45-е.

Ступак вышла на 3-е место в общем зачёте «Тур де Ски» после победы в гонке преследования

«Тур де Ски». 5-й этап. Женщины. Гонка преследования (10 км классическим ходом)

1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7
2. Эбба Андерссон (Швеция) — +0,7
3. Джессика Диггинс (США) — +0,8
4. Рози Бреннан (США) — +17,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль. Гонка преследования
06 января 2021, среда. 15:30 МСК
Окончено
1
Юлия Ступак
Россия
29:24.7
2
Эбба Андерсон
Швеция
+0.7
3
Джессика Диггинс
США
+0.8
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