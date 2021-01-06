Юлия Ступак выиграла гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Начав гонку с четвёртого места, Ступак быстро приблизилась к лидерам, вышла вперёд и удержалась во главе до финиша.
Судьбу второго места определил фотофиниш. Эбба Андерссон (Швеция) на 0,1 секунды опередила стартовавшую первой представительницу США Джессику Диггинс. Четвёртое место в гонке заняла ещё одна представительница США Рози Бреннан. Её отставание от Ступак составило 17,3 секунды.
Татьяна Сорина заняла в гонке шестое место, Алиса Жамбалова — седьмое, Наталья Непряева — 10-е, Яна Кирпиченко — 11-е, Христина Мацокина — 24-е, Анна Нечаевская — 28-е, Анастасия Фалеева — 45-е.
«Тур де Ски». 5-й этап. Женщины. Гонка преследования (10 км классическим ходом)
1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7
2. Эбба Андерссон (Швеция) — +0,7
3. Джессика Диггинс (США) — +0,8
4. Рози Бреннан (США) — +17,3.
- 6 января 2021
-
16:24
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:12
-
16:02
-
14:27
-
12:50
-
12:00
-
11:00
-
09:12
-
00:46
- 5 января 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:35
-
22:34
-
22:20
-
21:49
-
21:30
-
20:09
-
19:31
-
19:16
-
18:52
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
17:50
-
17:28
-
17:20
-
16:58
-
16:36