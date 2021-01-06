Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Юлии Ступак в гонке преследования на «Тур де Ски»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу россиянки Юлии Ступак в гонке преследования на пятом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

«Юля огромная молодец, блестяще разобралась с соперницами! И очень приличную гонку провела Наташа Непряева! Вперёд, девоньки!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Судьбу второго места определил фотофиниш. Эбба Андерссон (Швеция) на 0,1 секунды опередила стартовавшую первой представительницу США Джессику Диггинс.

Татьяна Сорина заняла в гонке шестое место, Алиса Жамбалова — седьмое, Наталья Непряева — 10-е, Яна Кирпиченко — 11-е, Христина Мацокина — 24-е, Анна Нечаевская — 28-е, Анастасия Фалеева — 45-е.