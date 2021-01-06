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Ступак вышла на 3-е место в общем зачёте «Тур де Ски» после победы в гонке преследования

Ступак вышла на 3-е место в общем зачёте «Тур де Ски» после победы в гонке преследования
Другие / Лыжный спорт 0
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Российская лыжница Юлия Ступак, выигравшая гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски», поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Теперь её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс (США), которая заняла в гонке третье место, сократилось до 58 секунд. Между Диггинс и Ступак располагается другая американка Рози Бреннан (+22 секунды), занявшая в гонке четвёртое место.

«Тур де Ски». Женщины. Положение после пятого этапа

1. Джессика Диггинс (США) — 1:54.15
2. Рози Бреннан (США) — +22 секунды
3. Юлия Ступак (Россия) — +58…
5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.53…
10. Наталья Непряева (Россия) — +2.35
11. Алиса Жамбалова (Россия) — +3.05…
14. Яна Кирпиченко (Россия) — +3.09…
27. Анна Нечаевская (Россия) — +6.41
28. Христина Мацокина (Россия) — +6.42…
47. Анастасия Фалеева (Россия) — +13.38.

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