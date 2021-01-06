Юлия Ступак прокомментировала победу в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после победы в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски». Спортсменка посвятила победу сыну, который родился ровно год назад.

«Была очень трудная гонка, одновременно с этим очень тактическая. Очень рада. Важно, что ровно год назад у меня родился сын. И сегодня я поздравляю его с днём рождения. Посвящаю победу ему», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

После победы в гонке преследования российская спортсменка поднялась с четвёртого на третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Тур де Ски». Женщины. Положение после пятого этапа



1. Джессика Диггинс (США) — 1:54.15

2. Рози Бреннан (США) — +22 секунды

3. Юлия Ступак (Россия) — +58

...5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.53

...10. Наталья Непряева (Россия) — +2.35

11. Алиса Жамбалова (Россия) — +3.05

...14. Яна Кирпиченко (Россия) — +3.09

...27. Анна Нечаевская (Россия) — +6.41

28. Христина Мацокина (Россия) — +6.42

...47. Анастасия Фалеева (Россия) — +13.38