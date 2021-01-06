Ступак: сегодня сыну один год. Я бегаю здесь, но моё сердечко там, с ним

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после победы в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски». Спортсменка посвятила победу сыну, который родился ровно год назад.
«Сегодня день рождения у Арсения. Я ужасно соскучилось. Празднуют там сейчас без меня. У них праздник в разгаре, а я бегаю здесь. Но моё сердечко там, с ним. Поэтому состояние пограничное между радостью и тоской.
Сын меня узнаёт, показывает на фотографию, что это мама. Это уже хорошо для меня, потому что разлука с ним — это большая боль. Но в то же время это огромный стимул для того, чтобы доказывать им и себе, что эта разлука происходит не просто так.
Почувствовала, что, даже если соперницы чуть уйдут в подъём, я их догоню на равнине. Лыжи работали на сто баллов: держали и катили. Сервис-команде большой респект, работают на максимуме», — рассказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
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