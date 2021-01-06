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Тренер сборной России прокомментировал победу Ступак в гонке преследования на «Тур де Ски»

Тренер сборной России прокомментировал победу Ступак в гонке преследования на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Юлии Ступак в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски».

«Юлия Ступак проявила себя молодцом. Спокойно подошла, на сложном финише сумела разобраться с Эббой Андерсон. Оказалось, что у неё лучше спринтерские качества. Для неё, несколько я помню, это первая победа в личной гонке. Будем надеяться, что на этом она не остановится.

Непряева сегодня где-то прошла в одних секундах с Юлей, но, к сожалению, только 10-е место», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После победы в индивидуальной гонке Юлия Ступак поднялась на третье место в общем зачёте «Тур де Ски». Её отставание от лидера американки Джессики Диггинс составляет 58 секунд.

Ступак: сегодня сыну один год. Я бегаю здесь, но моё сердечко там, с ним
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