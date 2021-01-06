Маркус Крамер: рад, что Ступак теперь выигрывает и дистанционные гонки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил прогресс в результатах Юлии Ступак, которая вернулась к соревнованиям после рождения ребёнка. Сегодня, 6 января, россиянка стала победительницей гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
«Это было непростое время для Юлии. Она провела год без тренировок и соревнований, а затем стала возвращаться. Начало получилось хорошим, но летом случались взлёты и падения. В октябре я увидел, что дела у неё идут всё лучше. Я рад, что она теперь может выигрывать и дистанционные гонки, а не только спринты. Она выглядит здорово. У Юлии всё хорошо в семье, она счастлива», — сказал Крамер в эфире NRK.
В общем зачёте многодневки Ступак занимает третье место. Лидирует американка Джессика Диггинс.
- 6 января 2021
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
16:52
-
16:45
-
16:41
-
16:38
-
16:35
-
16:24
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:12
-
16:02
-
14:27
-
12:50
-
12:00
-
11:00
-
09:12
-
00:46
- 5 января 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:35
-
22:34
-
22:20
-
21:49
-
21:30
-
20:09
-
19:31
-
19:16
-
18:52
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:15