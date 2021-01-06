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Маркус Крамер: рад, что Ступак теперь выигрывает и дистанционные гонки

Маркус Крамер: рад, что Ступак теперь выигрывает и дистанционные гонки
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил прогресс в результатах Юлии Ступак, которая вернулась к соревнованиям после рождения ребёнка. Сегодня, 6 января, россиянка стала победительницей гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

«Это было непростое время для Юлии. Она провела год без тренировок и соревнований, а затем стала возвращаться. Начало получилось хорошим, но летом случались взлёты и падения. В октябре я увидел, что дела у неё идут всё лучше. Я рад, что она теперь может выигрывать и дистанционные гонки, а не только спринты. Она выглядит здорово. У Юлии всё хорошо в семье, она счастлива», — сказал Крамер в эфире NRK.

В общем зачёте многодневки Ступак занимает третье место. Лидирует американка Джессика Диггинс.

Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Юлии Ступак в гонке преследования на «Тур де Ски»
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