Панжинский: если норвежки не приехали, это их проблемы. Ступак победила почти весь мир

Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал победу российской лыжницы Юлии Ступак в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски».

«С самого старта Юлия дала понять и телезрителям, и соперникам, что она настроена по-боевому. Мне кажется, отчасти это было связано со вчерашним её очень обидным четвёртым местом.

Думаю, не менее важным фактором был день рождения её сына Арсения. Она хотела сделать подарок своей семье. В каждом её движении чувствовалась заряженность на победу и на борьбу.

Это успех, который мы долго ждали в женских лыжных гонках, пускай и в отсутствие норвежек. Это всё забудется, это не важно. Если они не приехали, это их проблемы. Юлия победила практически весь мир, а это очень круто», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».