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Вяльбе объяснила, за счёт чего Ступак победила в гонке преследования на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу российской лыжницы Юлии Ступак в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». По словам Вяльбе, выиграть гонку Ступак помогли характер и хорошая работа лыж.

«Она победила в первую очередь за счёт характера. И, безусловно, была очень хорошая работа лыж. Радует, что Юля с каждым днём набирает форму», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

После победы в гонке преследования российская спортсменка поднялась с четвёртого на третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Тур де Ски». Женщины. Положение после пятого этапа

1. Джессика Диггинс (США) — 1:54.15

2. Рози Бреннан (США) — +22 секунды

3. Юлия Ступак (Россия) — +58

...5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.53

...10. Наталья Непряева (Россия) — +2.35

11. Алиса Жамбалова (Россия) — +3.05

...14. Яна Кирпиченко (Россия) — +3.09

...27. Анна Нечаевская (Россия) — +6.41

28. Христина Мацокина (Россия) — +6.42

...47. Анастасия Фалеева (Россия) — +13.38.