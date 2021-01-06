Юлия Ступак стала первой за 21 год россиянкой, выигравшей гонку преследования на этапе КМ

Российская лыжница Юлия Ступак, выигравшая гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски», установила сразу два достижения, отмечается в «твиттере» Gracenote Olympic.

Ступак стала первой россиянкой, выигравшей гонку преследования в рамках многодневки «Тур де Ски». Помимо этого Юлия стала первой за 21 год россиянкой, выигравшей гонку преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Она повторила достижение трёхкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, которая одержала победу в гонке преследования 18 марта 2000 года.

После победы в гонке преследования Юлия Ступак поднялась с четвёртого на третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Её отставание от Джессики Диггинс составляет 58 секунд.