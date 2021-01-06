Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Юлия Ступак: мы ждём возвращения норвежек

Юлия Ступак: мы ждём возвращения норвежек
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос норвежского корреспондента NRK о том, ждёт ли она возвращения соперниц из Норвегии в Кубке мира. Сборная Норвегии снялась с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, а также с многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.

«Да, мы ждём их возвращения. Мы будем соревноваться с сильными соперницами», — сказала Ступак в эфире NRK.

Сегодня, 6 января, Юлия стала победительницей гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Благодаря этому результату Ступак поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Теперь её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс (США), которая заняла в гонке третье место, сократилось до 58 секунд.

Юлия Ступак стала первой за 21 год россиянкой, выигравшей гонку преследования на этапе КМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021