Юлия Ступак: мы ждём возвращения норвежек

Российская лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос норвежского корреспондента NRK о том, ждёт ли она возвращения соперниц из Норвегии в Кубке мира. Сборная Норвегии снялась с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, а также с многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.

«Да, мы ждём их возвращения. Мы будем соревноваться с сильными соперницами», — сказала Ступак в эфире NRK.

Сегодня, 6 января, Юлия стала победительницей гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Благодаря этому результату Ступак поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Теперь её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс (США), которая заняла в гонке третье место, сократилось до 58 секунд.