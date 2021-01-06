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Александр Большунов прокомментировал победу в пасьюте на этапе «Тур де Ски»

Александр Большунов прокомментировал победу в пасьюте на этапе «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), прокомментировал свой результат.

«Сегодня у меня было два варианта: либо делать масс-старт, либо идти собственную гонку. Пришлось выбирать второй вариант, так как после старта я понял, что ухожу в отрыв. В итоге ехал свою гонку. Судя по результатам, у меня неплохая форма. Надеюсь, в Валь-ди-Фьемме всё получится», — сказал Большунов после гонки.

Напомним, Большунов финишировал с показателем 34 минуты 32,9 секунды. Иван Якимушкин занял второе место. Он уступил победителю 55,5 секунды. Тройку лучших замкнул россиянин Евгений Белов. Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко финишировали четвёртым и пятым соответственно.

Российские лыжники заняли первые пять мест в пасьюте на «Тур де Ски», Большунов победил
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