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Легков: думаю, норвежцы сейчас, не ходя в баню, сидят и потеют

Легков: думаю, норвежцы сейчас, не ходя в баню, сидят и потеют
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о результате российских лыжников, которые заняли первые пять мест в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

«Думаю, сейчас норвежцы вспотели. Не ходя в баню, они сидят и потеют. Думают: «Что же такое происходит? Как так можно? Это даже невозможно смотреть». Я бы на их месте смотрел и плакал. Как же прекрасно, что у нас так много сильных молодых спортсменов. Даже между собой разобраться сложно, кто готов ехать на чемпионат мира», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Большунов финишировал с показателем 34 минуты 32,9 секунды. Иван Якимушкин занял второе место. Он уступил победителю 55,5 секунды. Тройку лучших замкнул россиянин Евгений Белов. Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко финишировали четвёртым и пятым соответственно.

Александр Большунов прокомментировал победу в пасьюте на этапе «Тур де Ски»
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