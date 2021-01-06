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Большунов на 386 очков оторвался от ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира

Большунов на 386 очков оторвался от ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на «Тур де Ски». Набрав 759 очков, он уже на 386 пунктов опережает итальянца Федерико Пеллегрино, идущего вторым. Третьим в общем зачёте идёт россиянин Иван Якимушкин, проигрывающий Большунову 418 очков.

В топ-10 входят ещё четыре представителя России: Андрей Мельниченко (4), Евгений Белов (6), Артём Мальцев (7) и Алексей Червоткин (10).

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 758
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 372
3. Иван Якимушкин (Россия) – 340
4. Андрей Мельниченко (Россия) – 325
5. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 296
6. Евгений Белов (Россия) – 294
7. Артём Мальцев (Россия) — 285
8. Эндрю Янг (Великобритания) – 261
9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 249
10. Алексей Червоткин (Россия) – 219.

Российские лыжники заняли первые пять мест в пасьюте на «Тур де Ски», Большунов победил
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