Большунов на 386 очков оторвался от ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на «Тур де Ски». Набрав 759 очков, он уже на 386 пунктов опережает итальянца Федерико Пеллегрино, идущего вторым. Третьим в общем зачёте идёт россиянин Иван Якимушкин, проигрывающий Большунову 418 очков.



В топ-10 входят ещё четыре представителя России: Андрей Мельниченко (4), Евгений Белов (6), Артём Мальцев (7) и Алексей Червоткин (10).



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины



1. Александр Большунов (Россия) – 758

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 372

3. Иван Якимушкин (Россия) – 340

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 325

5. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 296

6. Евгений Белов (Россия) – 294

7. Артём Мальцев (Россия) — 285

8. Эндрю Янг (Великобритания) – 261

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 249

10. Алексей Червоткин (Россия) – 219.