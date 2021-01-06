Мальцев прокомментировал падение в пасьюте на этапе «Тур де Ски»

Артём Мальцев прокомментировал своё падение во время гонки преследования классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).



«Что произошло? Сломал две палки: сначала на мосту, а потом — когда уже в подъём пошли. Тогда я шёл на третьей позиции в группе и то ли зацепил лыжу за билборд на повороте, то ли как-то сам зацепился. Даже не понял как. Палка сломалась, а там уже спуск и финиш. Очень расстроился.

В целом гонка сложилась нормально. Лыжи работали отлично, подобрали хорошую мазь. В принципе всё понравилось. Единственное, эти проблемы. Сам виноват. Будем дальше стараться», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, Мальцев пришёл к финишу восьмым. Победу в гонке одержал Александр Большунов, финишировавший с показателем 34 минуты 32,9 секунды. Иван Якимушкин занял второе место. Он уступил победителю 55,5 секунды. Тройку лучших замкнул россиянин Евгений Белов. Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко финишировали четвёртым и пятым соответственно.