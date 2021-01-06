Маркус Крамер: скучаю ли я по норвежцам? Нет

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился мнением о результате российских лыжников, которые заняли первые пять мест в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).



«Наши ребята часто бывали в этих местах. Здесь им многое знакомо. Было приятно за ними наблюдать. Этапы стали похожими на чемпионат России? Это всё-таки «Тур де Ски».



Скучаю ли я по норвежцам? Нет. Для спорта в целом их участие, может быть, принесло бы плюсы, но сейчас их нет, поэтому мы думаем лишь о достижении призовых мест, — приводит слова Крамера Aftonbladet.



Напомним, победу в пасьюте одержал Александр Большунов, который финишировал с показателем 34 минуты 32,9 секунды. Иван Якимушкин занял второе место. Он уступил победителю 55,5 секунды. Тройку лучших замкнул россиянин Евгений Белов. Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко финишировали четвёртым и пятым соответственно.

Мальцев прокомментировал падение в пасьюте на этапе «Тур де Ски»