Ступак сообщила, что сказал ей Крамер перед гонкой преследования на этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак, одержавшая победу в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски», рассказала, что перед стартом ей сказал главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.



«Я всё держала под контролем, рассчитывала как раз на равнину, спуск и, в конце концов, на финишную прямую, даже если были бы разборки. В принципе они и были.

Что Маркус говорил перед гонкой? Да мы друг друга сразу поняли, нужно было держаться за Эббой, а если чувствуешь силы — выходи вперёд, работай быстрее. Не чувствуешь — держись за ней.

Впереди классический спринт? Как я уже говорила, так далеко я не заглядываю. Есть сегодняшний день, сегодня было хорошее самочувствие. Теперь мы уезжаем в Валь-ди-Фиемме, и как всё пойдёт там, никто не знает. Будем выкладываться по полной, конечно», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».