Крамер рассказал, за счёт чего Ступак победила в гонке преследования на этапе «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о плане подготовки, который он избрал для российской лыжницы Юлии Ступак перед гонкой преследования на пятом этапе «Тур де Ски». Напомним, Юлия заняла первое место и благодаря этому поднялась на третье место в общем зачёте многодневки.



«Вчера мы посмотрели отрывы в пасьюте и решили, что если Юля будет работать вместе с Эббой Андерссон, то сможет бороться за подиум. Американки в классике обычно не так хороши, как в коньке, и в принципе была возможность подняться и выше. И когда на первом круге Юля достала Эббу, я понял, что сегодня она будет как минимум на подиуме. Но затем она провела очень умную гонку, особенно на финише», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

Ступак сообщила, что сказал ей Крамер перед гонкой преследования на этапе «Тур де Ски»