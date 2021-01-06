Канадец Кершоу пояснил свои слова о том, что «Тур де Ски» превратился в чемпионат России

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал свои же слова, которые он произнёс вчера, 5 января. После того как сразу семь российских лыжников попали в топ-8 индивидуальной гонки на 15 км, Кершоу сказал, что «Тур де Ски» превратился в чемпионат России.



«Россияне заняли первые пять мест. Но странно ли это? В последние годы была битва России и Норвегии. Если убрать всех норвежцев, то не приходится удивляться тому, что вы видите сейчас. Просто уберите из протоколов двухлетней давности всех норвежских лыжников и получите примерно то же самое. Программа подготовки спортсменов в России по-настоящему сильная, они прекрасно выступают, у них много молодых талантов. Это нужно принять как факт.



Мне всё равно нравится смотреть лыжные гонки. Например, взгляните на Спицова — невысокий парень с нетипичной техникой, у него много телодвижений, особенно на фоне того же Большунова. Но что он сделал на последнем участке? Обыграл всех, включая Большунова. Это меня сильно удивило. У Большунова блестящая техника — идеальные углы, никаких лишних движений, чёткие проталкивания вперёд. Казалось бы, он должен обыгрывать Спицова на равнинных участках и спусках, но Денис удивил», — сказал Кершоу в подкасте The Devon Kershaw Show.

Канадский лыжник Кершоу — о «Тур де Ски»: это чемпионат России